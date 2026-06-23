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Stop a ‘Via dei Matti n.0’, cancellato il programma di Bollani e Cenni: la reazione

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Cala il sipario su ‘Via dei Matti n.0’. Dopo cinque stagioni, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, non verrà rinnovato per la prossima stagione televisiva.  

A comunicarlo sono stati gli stessi conduttori attraverso un videomessaggio diffuso sui social. “Ci sarebbe piaciuto moltissimo darvi una bella notizia, ma purtroppo non è così. Non ci sarà una nuova stagione”, ha dichiarato Bollani nel video. Immediato il ringraziamento di Valentina Cenni al pubblico che ha seguito la trasmissione: “Ci dispiace tantissimo. Ringraziamo con tutto l’amore i nostri spettatori che ci hanno seguito per 5 stagioni con una generosità, un amore e una cura davvero commovente”. Bollani ha poi informato i fan che, a testimonianza del buon riscontro dell’ultima edizione, in questi giorni verranno trasmesse le repliche.  

Immediata la reazione di affetto sui social, con messaggi dei fan ma anche di colleghi. Da Eros Ramazzotti che scrive “io sono con voi” a Luca Barbarossa: “Grandissimo dispiacere per tutto quello che riuscite sempre ad esprimere. Spero che si trovi presto una soluzione per rivedervi in onda quanto prima, non solo in replica. Baci e ancora tanta musica”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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