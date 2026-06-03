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Taekwondo, Cito: “Grand Prix? Azzurri non avranno vita facile, primo torneo per qualificazioni olimpiche”

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(Adnkronos) – “Il Grand Prix non sarà facile, ho sempre rispetto per gli avversari e saranno presenti tutti gli ultimi campioni olimpici. I nostri atleti non avranno vita facile”. Sono le parole di Angelo Cito, presidente della Fita, a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo al via domani a Roma. “Abbiamo delle carte da giocare, ma non è facile portare a casa la medaglia d’oro, ma guardiamo un incontro alla volta. Ogni sfida è una finale, possiamo sintetizzare così”, ha aggiunto Cito che ha poi concluso: “Sarà il primo torneo valevole per le qualificazioni olimpiche. È una gara molto complicata, gli atleti non perderanno occasioni per accaparrarsi dei punti”. 

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