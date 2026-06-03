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Taekwondo, Onorato: “Grand Prix arricchisce la città”

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(Adnkronos) – “Siamo felicissimi che il Taekwondo Grand Prix sia tornato a Roma dopo tre anni. Migliaia di atleti, dai bambini ai grandi campioni olimpici, animeranno questo appuntamento che porterà tantissime persone a Roma. Un altro grande evento che arricchisce la nostra città anche in termini turistici”. Così Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, all’incontro di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato oggi dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita). L’evento sportivo si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma. 

“Abbiamo visto una federazione meravigliosa che sa unire l’avviamento alla pratica sportiva e la capacità di organizzare grandi eventi in grado di veicolare l’importanza dello sport a livello internazionale, in particolar modo il taekwondo. C’è una collaborazione fortissima, tanto che l’esibizione di taekwondo ormai anticipa addirittura l’inizio del Capodanno di Roma al Circo Massimo”, conclude Onorato. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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