Taekwondo, Onorato: “Grand Prix arricchisce la città”

(Adnkronos) – “Siamo felicissimi che il Taekwondo Grand Prix sia tornato a Roma dopo tre anni. Migliaia di atleti, dai bambini ai grandi campioni olimpici, animeranno questo appuntamento che porterà tantissime persone a Roma. Un altro grande evento che arricchisce la nostra città anche in termini turistici”. Così Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, all’incontro di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato oggi dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita). L’evento sportivo si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma.

“Abbiamo visto una federazione meravigliosa che sa unire l’avviamento alla pratica sportiva e la capacità di organizzare grandi eventi in grado di veicolare l’importanza dello sport a livello internazionale, in particolar modo il taekwondo. C’è una collaborazione fortissima, tanto che l’esibizione di taekwondo ormai anticipa addirittura l’inizio del Capodanno di Roma al Circo Massimo”, conclude Onorato.

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