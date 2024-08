Tamberi, da sito scommesse rimborso totale su ‘Gimbo vincente’ a Parigi 2024: ecco perché

(Adnkronos) – “Gentile utente/esercente, la informiamo che Eurobet ha deciso di erogare un rimborso del 100% a tutti i Clienti che hanno scommesso sull’esito “Tamberi Vincente” della gara olimpica del Salto in alto, disputata sabato 10 agosto”. Inizia così il messaggio con il quale Eurobet comunica a tutti i clienti il rimborso totale sulle scommesse effettuate su Gianmarco Tamberi, alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024 una delle medaglie più “sicure” dell’atletica leggera azzurra, dopo l’Oro di Tokyo 2021 e la vittoria schiacciante agli Europei di Roma di poche settimane prima. E’ quanto riporta l’agenzia Agimeg. L’eliminazione a 2.27 nella finale del salto in alto ha chiuso l’amaro 10 agosto di Gimbo. L’avventura in gara del campione olimpico si è chiusa praticamente subito, al termine di una giornata sfortunata. L’azzurro è finito in ospedale per una colica renale e ha rischiato di dover rinunciare alla gara. Ma dopo le dimissioni dall’ospedale è arrivato l’annuncio: “Io sarò lì”. La finale di Tamberi è durata un’ora: eliminazione e niente corsa per le medaglie. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)