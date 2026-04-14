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Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l’allerta gialla in 8 regioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Pioggia e temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, scatta così l’allerta meteo gialla in ben 8 regioni, con il maltempo a colpire in particolare il Centro-Sud Italia. 

 

 

Come spiega la Protezione Civile, una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia favorirà anche oggi l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso quindi un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

L’avviso prevede, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.  

 

cronaca

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