Temptation Island 2024, svelaTemptation Island 2024ta la prima coppia: chi sono Siria e Matteo

(Adnkronos) – Siria e Matteo. Svelata la prima coppia di Temptation Island 2024. Ventidue anni lei, stanno insieme da 7 anni. "Sono cambiata da tutti i punti di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", dice Siria nel video pubblicato sul profilo Instagram sulla trasmissione in onda su Canale 5, facendo sapere (anche attraverso le foto condivise) di aver perso 85 kg. Lui ammette di essere rimasto sorpreso dalla domanda presentata da lei per partecipare al programma: "Anche per me nel nostro rapporto va tutto bene, secondo me" dice Matteo che si 'lamenta' del fatto che in molti ronzano intorno alla sua ragazza. Quanto alla data di inizio del programma, i canali ufficiali del programma non hanno ancora svelato nulla. "Prossimamente su Canale5", si sente nel video di presentazione della prima coppia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)