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Terremoto in Sicilia, scossa nella notte alle Isole Eolie

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte di oggi, giovedì 4 giugno, un terremoto di magnitudo ML 2.8 è stato avvertito nella notte alle Isole Eolie. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle ore 2.03 ora italiana “con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8038, 15.3797 ad una profondità di 211 km”, spiega l’INGV-Roma. 

Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in sicilia. All’alba di mercoledì 3 giugno infatti erano state avvertite tre scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell’Ingv alle 5.51 proprio a largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri. 

 

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