Terremoto, presidente Umbria Proietti: “Ricostruzione è grande operazione socio-economica”

(Adnkronos) – “Siamo veramente ad un punto molto avanzato riguardo la ricostruzione nella Regione Umbria. Il picco lo si è toccato con alcuni simboli come la riapertura della Basilica di San Benedetto da Norcia”. Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alla presentazione del rapporto annuale ‘Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale’ tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Numerosi i cantieri ancora aperti ma molti oramai sono in procinto di essere chiusi come le infrastrutture sanitarie di Norcia e Cascia. “E’ prossima l’apertura di infrastrutture sanitarie come gli ospedali di Norcia e Cascia”, rimarca Proietti. Ma non solo, la governatrice poi sottolinea che “migliaia di cantieri riguardanti le case sono quasi concluse. Questo permetterà alle persone di rientrare nei loro alloggi”. La presidente della Regione Umbria ha poi rimarcato che “su oltre 5mila pratiche in programma, 2800 sono state evase”.

“Sono in piedi ancora cantieri importanti che riguardano le frazioni su cui la giunta regionale e le istituzioni stanno concentrando tutte le nostre forze per mantenere il presidio demografico”, ha proseguito. “Il cantiere più grande d’Europa, come ricorda il commissario, è anche una grande operazione socio-economica – ha concluso Proietti -. Si parla tanto di spopolamento dei territori ma per non averlo bisogna garantire sviluppo e lavoro. Ecco, questa ricostruzione sta garantendo proprio questo”

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