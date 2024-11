Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, Netanyahu: “E’ tornata la Notte dei Cristalli”

(Adnkronos) – “Ad Amsterdam è tornata la Notte dei Cristalli”. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha voluto commentare oggi i fatti di ieri sera in Olanda durante una visita al ministero degli Esteri a Gerusalemme. “Domani celebreremo l’86esimo anniversario della drammatica Notte dei Cristalli – l’attacco contro tutti gli ebrei sul territorio europeo. Questo è quello che è successo ieri sera. Ma c’è solo una grande differenza rispetto ad allora, è stato creato lo Stato ebraico e noi dobbiamo occuparci di questo problema”. “Questa situazione mette in pericolo innanzitutto noi e loro, nonché gli Stati liberi e i Paesi Bassi – ha aggiunto Netanyahu -. Dobbiamo prendere la cosa sul serio. Non possiamo lasciar passare una cosa del genere”. Ieri sera ad Amsterdam è scattata una vera e propria ‘caccia all’ebreo’ contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv, dopo la partita di Europa League con l’Ajax, a due giorni dall’anniversario della Notte dei cristalli. I media dello Stato ebraico hanno parlato di un attacco “organizzato” da parte di “rivoltosi anti-Israele” che, divisi in bande e a volto coperto, hanno assaltato e picchiato i tifosi al grido di ‘Palestina libera’, mentre attivisti filo-palestinesi hanno denunciato “provocazioni” da parte israeliana. Dopo il fischio finale della partita, vinto dall’Ajax 5-0, è dilagata la violenza (VIDEO) in diverse zone della città. La polizia ha parlato chiaramente di un “comportamento antisemita”. Ai sostenitori del Maccabi è stato consigliato di non indossare simboli ebraici e di non uscire dagli alberghi. Sono stati almeno 10 i feriti e 62 le persone arrestate. Una decina quelle che sono rimaste, poi, dopo i controlli dietro le sbarre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)