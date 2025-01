Toni Servillo lascia lo studio di Domenica In, Mara Venier: “È colpa mia”

(Adnkronos) – Imprevisto a Domenica In. Toni Servillo sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Mara Venier durante la puntata del talk show andata in onda ieri, domenica 12 gennaio. A causa dei ritardi in scaletta, tuttavia, l’attore non si è presentato in studio. A causa di impegni di lavoro Toni Servillo aveva i minuti contati. L’intervista all’attore è saltata a causa di problemi legati alla gestione dei tempi della diretta. A spiegare quanto accaduto è stato il duo della coppia dei comici Ficarra e Picone: “È dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Ma tra meno di un’ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina”, queste le parole. Mara Venier visibilmente dispiaciuta ha replicato: “Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45. Mo vado a teatro Argentina e lo aspetto all’uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no”. Poi, Zia Mara prende l’iniziativa e contatta telefonicamente l’attore in diretta: “Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa!”. Servillo conclude: “Non fa niente Mara, a me dispiace molto, ma io tra meno di un’ora inizio lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione”, promette. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)