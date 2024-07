Tour de France, 17esima tappa a Carapaz. Ancora uno scatto di Pogacar su Vingegaard ed Evenepoel

(Adnkronos) – Richard Carapaz (EF) si aggiudica di potenza e in solitaria la tappa 17 del Tour de France. Frazione caratterizzata da una media folle di oltre 48 km/h tenuta fino all’inizio del primo dei tre Gpm di giornata, continue fughe di gruppo sempre rientrate, fino allo scatto di Simon Yates (Jayco AlUla) ai piedi del Col du Noyer – 7,5 km con pendenza media superiore all’8% – poi raggiunto e superato da Carapaz. Yates chiude secondo a 38″, terzo lo spagnolo Eric Mas (Movistar). Il gruppo maglia gialla se la prende comoda e resta staccato dai primi di oltre 89 minuti. Anche in questa occasione Tadej Pogacar fornisce una prova di forza sui diretti concorrenti e stacca in salita sempre sul Noyer, viene ripreso in discesa da Vingegaard ed Evenepoel, quest’ultimo per una volta riesce a superarlo verso il traguardo ma non ci riesce Vingegaard che dello sloveno è il diretto concorrente: anche stavolta una minivolata di Pogacar lascia indietro il danese. Il leader della Corsa Gialla è ora a 3’11” sul secondo, Evenepoel lima il distacco ma resta sempre a oltre 5 minuti (5’09”). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)