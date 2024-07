Tour de France, Groenewegen vince la sesta tappa

(Adnkronos) – Dylan Groenewegen vince in volata la sesta tappa del Tour de France, la Macon-Digione di 188 km. L'olandese del team Jayco AlUla si impone davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceunick) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Lo sloveno della Uae team Emirates Tadej Pogacar conserva la maglia gialla di leader con 45" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e 50" sul danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike). Domani settima frazione, una cronometro individuale di 25 km con partenza da Nuits Saint Georges e arrivo a Gevrey Chambertin. "Ieri ero molto deluso da me stesso, oggi sono uscito al momento giusto. Mi sono tenuto in scia e ho fatto lo sprint che volevo" ha detto l'olandese Dylan Groenewegen. "Ho rallentato solo un attimo, poi con la scia sono riuscito a uscire dal lato sinistro, credo ci fosse Philipsen sul lato destro. Amo questi sprint, uno vicino all'altro, gomito a gomito fino alla fine. Iero ero deluso, era la prima tappa in cui potevo fare lo sprint e l'ho mancato totalmente" conclude Groenewegen. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)