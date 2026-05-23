27.9 C
Firenze
sabato 23 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l’arrivo a Malpensa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in grotta. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all’università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Nelle immagini, l’atterraggio del volo Turkish Airlines a Malpensa.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.9 ° C
28.8 °
26.6 °
43 %
4.5kmh
20 %
Sab
28 °
Dom
30 °
Lun
32 °
Mar
34 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2470)ultimora (1245)Video Adnkronos (444)ImmediaPress (261)lavoro (132)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati