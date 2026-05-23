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Cannes, il cane Yuri vince la Palm Dog: è la star del film ‘La Perra’

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(Adnkronos) – Come da tradizione, anche al 79esimo Festival di Cannes è stata premiata la migliore interpretazione canina. A vincere la Palm Dog 2026 è stato Yuri, protagonista del film cileno ‘La Perra’. Presentato alla Quinzaine des Cinéastes, il film della regista Dominga Sotomayor racconta la storia di una donna che raccoglie alghe su un’isola sperduta del Cile e che un giorno adotta Yuri, un cucciolo abbandonato. Un gesto quasi impulsivo che fa riaffiorare ferite profonde. Per interpretare Yuri sullo schermo sono stati scelti due cani – un cucciolo e un adulto – entrambi salvati in Cile e oggi affidati a nuove famiglie. 

Dalla nascita del premio, nel 2001, diversi cani hanno lasciato un segno indelebile. Tra loro Brandy, il pitbull che recitava accanto a Brad Pitt in ‘C’era una volta a…Hollywood’ di Quentin Tarantino, premiato personalmente dal regista; Panda, il pastore tedesco del film islandese ‘L’Amour qu’il nous reste’ di Hlynur Pálmason; e Messi, il border collie diventato star mondiale con Anatomia di una caduta di Justine Triet. 

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