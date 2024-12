Tragedia Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un operatore del 112

(Adnkronos) – Svolta nell’inchiesta sulla tragedia del Natisone. Tre vigili del fuoco e un operatore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria, sono indagati dalla Procura a Udine per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, travolti lo scorso 31 maggio dall’improvviso innalzamento del fiume. Mercoledì in Procura a Udine è in programma il primo interrogatorio di garanzia. Le indagini hanno ipotizzano il reato di omicidio colposo. Quel giorno i quattro indagati erano al lavoro nelle rispettive centrali operative e l’indagine vuole fare luce sulla tempistica e sulla gestione dei soccorsi, per verificare se qualche negligenza abbia potuto contribuire alla tragedia. Nessuno dei vigili del fuoco fisicamente intervenuti sul fiume nel tentativo di salvare i tre ragazzi risulta invece indagato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)