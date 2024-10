Treni bloccati a Roma Termini, la rabbia dei viaggiatori fra attesa e rimborsi

(Adnkronos) – Sono migliaia le persone in attesa di sapere se e quando partiranno dalla stazione di Roma Termini dopo il guasto occorso agli scali ferroviari principali della Capitale (Termini e Tiburtina). Le file arrivano anche alle 2 ore, solo per avere delle informazioni o tentare di ottenere un rimborso. Molti dei viaggiatori, se non tutti non hanno avuto alcuna informazione da Italo o Trenitalia: “Ci hanno solo detto di metterci in fila per avere il rimborso del costo del biglietto” afferma una coppia, il cui treno verso Milano è stato soppresso. “Siamo in stazione dalle 8, dovevo partire per un appuntamento di lavoro, speriamo ci rendano i soldi ma, di certo, oggi non partiamo”. Più speranzosa una signora in direzione Lecce: “Il mio Frecciarossa non è stato soppresso, spero ancora di poter partire”, racconta mentre è in fila da più di un’ora e pazienta a metà della coda. “Mi è arrivato un sms Trenitalia che mi annunciava un ritardo ‘fra i 60 e i 119 minuti’”, racconta, pur sapendo che il suo treno ha superato già le due ore di ritardo, in una giornata davvero complicata per il trasporto ferroviario. Nel frattempo, qualche scena di nervosismo fra chi è arrivato alla fine della coda e sfoga la frustrazione sugli addetti dell’assistenza clienti: “Inutile che mi dite di chiamare il call center, sono stata in attesa venti minuti senza parlare con nessuno”, sbotta un’altra signora al banco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)