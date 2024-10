Treni, traffico in tilt in Liguria: guasti, ritardi e rischio cancellazioni

(Adnkronos) –

Traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un’ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo critiche. In corso l’intervento dei tecnici Rfi. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)