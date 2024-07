Trovato il corpo di Francesca Deidda, era scomparsa a maggio

(Adnkronos) – È stato ritrovato il copro di Francesca Deidda, scomparsa a maggio da San Sperate (Sud Sardegna). I resti sono stati ritrovati vicino ala vecchia statale 125, dove nei giorni scorsi erano stati ritrovati oggetti appartenenti alla donna. Il marito Igor Sollai si trova in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere ed è stato interrogato anche stamattina, ma continua a negare ogni responsabilità. Dalle indagini è emerso che l’uomo, un autotrasportare 42enne, dopo che si erano perse le tracce della donna avrebbe utilizzato il telefonino della moglie per far credere ad amici e parenti che fosse ancora viva. Le incongruenze nelle versioni fornite ai carabinieri hanno permesso di approfondire la situazione e scoprire che dopo aver ucciso la moglie si era sostituito a lei. Era lui che spiegava ad amici e parenti della vittima che si trattava un allontanamento volontario, ma senza voler mai parlare al telefono. Con una mail aveva pure annunciato il suo licenziamento. I carabinieri hanno raccolto elementi sufficienti per incastrare il 42enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)