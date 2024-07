Trump-Harris, il nuovo sondaggio: ex presidente avanti di 3 punti

(Adnkronos) – Ancora un altro sondaggio mostra come l’uscita di scena di Joe Biden e l’ingresso di Kamala Harris potrebbe aver riaperto la partita che sembrava chiusa in favore di Donald Trump nelle elezioni per la Casa Bianca in programma il 5 novembre. L’ex presidente è ancora in vantaggio ma di tre punti sulla vice presidente, ormai nuova candidata democratica in pectore, secondo un sondaggio pubblicato dalla Cnn e realizzato tra il 22 e il 23 luglio, cioè dopo l’annuncio del ritiro di Biden domenica scorsa. Analoghi sondaggi realizzati dalla Cnn lo scorso aprile e lo scorso giugno davano a Trump un vantaggio di sei punti su Biden. Intanto, in vista del voto, Fox News ha proposto un secondo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris da svolgersi il 17 settembre. Nella lettera inviata alle campagne repubblicana e democratica, il presidente e direttore esecutivo di Fox News, Jay Wallace, ha suggerito che il dibattito, moderato da Bret Baier e Martha MacCallum, si svolga in Pennsylvania. “Siamo pronti a discutere la data, il format e la location, con o senza pubblico”, si legge nella lettera. Al momento è fissato il primo dibattito, inizialmente previsto tra Trump e Joe Biden, il 10 settembre su Abc. Trump, però, con i suoi posto sul social Truth non perde occasione per esprimere giudizi negativi sulla Abc. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)