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Trump non ha dubbi: “Gli italiani mi adorano”

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(Adnkronos) –
“Gli italiani adorano Trump”. Donald Trump si concede una battuta nello Studio Ovale per rispondere ad una domanda sul restauro della fontana dedicata a Cristoforo Colombo a Washington. “Cosa rappresenta la fontana? Gli italiani adorano Trump”, dice il presidente americano. “C’era chi voleva tirare giù la statua. Noi non solo non lo abbiamo fatto, ma l’abbiamo resa più bella. Non pensavo che il marmo sarebbe stato così bello una volta ripulito da graffiti e scritte”, dice il presidente. Alla domanda sull’Italia posta dalla giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins fa seguito una domanda sul rapporto con i paesi europei in relazione allo Stretto di Hormuz: che tipo di aiuto vorrebbero gli Stati Uniti? “Non abbiamo bisogno dell’aiuto, siamo il paese più potente del mondo. Abbiamo offerto alla Nato la possibilità di aiutare, non ne avevamo bisogno. E non abbiamo bisogno del petrolio che passa per lo Stretto di Hormuz. Serve a loro, alcuni paesi europei ne hanno un bisogno tremendo e avrebbero dovuto dire ‘vogliamo aiutare'”, dice Trump. 

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