Trump sceglie Musk per guidare nuovo Dipartimento per efficienza del governo

(Adnkronos) – Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato che il miliardario Elon Musk guiderà un nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge) insieme all’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy. In una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, il tycoon ha affermato che Musk e Ramaswamy “apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare i regolamenti in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali”. Musk, fondatore di Tesla e SpaceX e proprietario di X, è stato uno dei principali donatori di Trump durante la sua campagna presidenziale. “Mi aspetto che Elon e Vivek apportino modifiche alla burocrazia federale con un occhio di riguardo all’efficienza e, allo stesso tempo, al miglioramento della vita di tutti gli americani”, ha dichiarato Trump, il quale ha sottolineato che lavoreranno insieme per ‘liberare’ l’economia statunitense e rendere il governo ‘responsabile’ nei confronti dei cittadini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)