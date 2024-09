Trump: “Se perdo contro Harris non mi ricandido più”

(Adnkronos) – Donald Trump promette che non si ricandiderà nelle elezioni del 2028 nel caso di nuova sconfitta a novembre contro Kamala Harris nel voto per la Casa Bianca. “Non non credo, non la vedo proprio”, ha risposto durante un’intervista a chi gli chiedeva se vedeva la possibilità di una sua nuova candidatura alla presidenza degli Stati Uniti Bianca tra quattro anni, quando avrebbe 82 anni. Trump oggi ha incontrato nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida l’emiro del Qatar, Tamim Al Thani, e il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Than come ha reso noto l’ex presidente stesso con un post su Truth Social. “L’emiro si è dimostrato un leader grande e potente del suo Paese avanzando a tutti i livelli a velocità record – ha scritto Trump – è qualcuno che vuole con forza la pace in Medio Oriente e nel mondo. Abbiamo avuto un grande rapporto quando ero alla Casa Bianca e sarà ancora più forte la prossima volta”. Intanto, a circa 40 giorni dal voto, arrivano quotidianamente sondaggi sull’orientamento degli elettori. Harris al 50% dei sostegni contro il 47% di Trump, secondo il nuovo Poll of Polls della Cnn, una media di cinque diversi sondaggi realizzati dopo il dibattito del 10 settembre. Si tratta sempre di un vantaggio di tre punti, da testa a testa, ma la democratica ha allargato la forbice rispetto all’ultimo Poll of Polls in cui, prima del dibattito, aveva appena un punto di vantaggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)