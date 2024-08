Trump si prepara al duello tv e assolda l’ex dem Tulsi Gabbard che mise in difficoltà Harris

(Adnkronos) – Per prepararsi al duello tv con Kamala Harris, Donald Trump ha chiesto aiuto a Tulsi Gabbard, l’ex deputata democratica dell’Hawaii che ha voltato le spalle al suo ex partito per abbracciare la ‘fede’ Maga. Secondo fonti citate dal New York Times, l’ex presidente ha iniziato già ad allenarsi a Mar a Lago con Gabbard che mise in difficoltà Harris durante un dibattito tra i candidati alla nomination democratica alla Casa Bianca nel 2019. Ed è stato proprio questo precedente, insieme al suo rapporto personale di amicizia con Trump che l’aveva anche per un breve tempo presa in considerazione come vice presidente, a spingere il team Trump a coinvolgere Gabbard nei preparativi per il dibattito. Preparativi, ci tiene a sottolineare comunque la portavoce Karoline Leavvitt, di cui Trump non avrebbe bisogno, dal momento che “ha dimostrato di essere uno dei migliori oratori della storia politica, come ha mostrato il suo attacco da ko a Joe Biden”, ha detto in riferimento al dibattito della fine di giugno ad Atlanta, che ha avviato il processo che poi ha portato il 21 luglio al passo indietro del presidente dem. “Non ha bisogno dei preparativi tradizionali al dibattito – ha concluso la portavoce – ma continuerà ad incontrarsi con consiglieri politici ed efficaci comunicatori come Tulsi Gabbard, che ha con successo dominato lo scontro con Kamala Harris nel dibattito del 2020”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)