Tumori, Perrone (Aiom): “Meno casi e morti tra under 50 ma è urgente agire su stili vita”

(Adnkronos) – “Le notizie sul cancro in Italia sono positive: la stima del numero di nuovi casi è di poco inferiore a quelle del 2022 e del 2023, un dato che ci fa stare sereni. Un altro dato positivo, diversamente a quanto sta accadendo in altri Paesi – dove si registra un incremento dei tumori tra i giovani nella fascia di età 20-49 anni – è che in Italia notiamo una riduzione significativa della mortalità e di chi si ammala sotto i 50 anni, sebbene si tratti di numeri piccoli”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana oncologia medica, Aiom, in occasione della presentazione del quattordicesimo censimento ‘I numeri del cancro in Italia 2024’ oggi a Roma (Palazzo Baldassini). “Tra i giovani uomini under 50 – sottolinea Perrone – c’è una riduzione di chi si ammala di tumore pari al 28%. Non solo, la metà di chi oggi ha una neoplasia potrà raggiungere nei prossimi 15 anni un’aspettativa di vita uguale a quella di chi di non ha il cancro. Quindi aumentano i guariti perché riusciamo a cronicizzare il cancro”. Per il presidente degli oncologi, tuttavia, “ci sono ancora abitudini comportamentali ancora troppo diffuse, come consumo eccessivo di alcol, fumo, sedentarietà, sovrappeso e obesità, che si possono e si devono modificare”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)