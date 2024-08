Ucraina, da Usa nuovi aiuti militari: Biden invia missili e armi anti drone

(Adnkronos) – Quando è iniziata “la guerra senza senso della Russia, l’Ucraina era un Paese libero. Oggi lo è ancora. E la guerra finirà con l’Ucraina che rimarrà un Paese libero, sovrano e indipendente”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza ucraino ha reso noto di aver avuto un colloquio con il suo omologo, Volodymyr Zelensky, “per riaffermare questo messaggio ed esprimere il sostegno incrollabile dell’America al popolo ucraino”. Gli ucraini, ha proseguito Biden, per due anni e mezzo hanno respinto “il feroce assalto della Russia” e riconquistato più della metà del territorio che le forze russe avevano occupato nei primi giorni di guerra. “Sono rimasti indomiti di fronte ai crimini di guerra e alle atrocità odiose della Russia – ha proseguito Biden – E giorno dopo giorno, hanno difeso i valori che uniscono le persone in entrambe le nostre Nazioni e in tutto il mondo, inclusa l’indipendenza”. Il presidente degli Stati Uniti si è quindi detto “orgoglioso” per un nuovo pacchetto di aiuti militari destinato all’Ucraina che include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell’Ucraina, equipaggiamenti anti-drone e munizioni per la difesa dei soldati in prima linea. “Stiamo inoltre imponendo nuove sanzioni a quasi 400 entità e individui che stanno consentendo la guerra illegale della Russia”, ha aggiunto Biden, che ha concluso assicurando che “la Russia non prevarrà in questo conflitto. Il popolo indipendente dell’Ucraina prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a sostenerli in ogni fase del cammino”. “Gli Stati Uniti stanno inviando un nuovo pacchetto di armi e attrezzature necessarie con urgenza per supportare le forze militari dell’Ucraina nella difesa dagli attacchi in corso della Russia. Questo supporto aiuterà l’Ucraina a proteggere le sue truppe, il suo popolo e a rafforzare le sue capacità in prima linea”, il commento del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ho accolto con favore il nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti e ho sottolineato che l’Ucraina richiede con urgenza la consegna di armi dai pacchetti annunciati, in particolare sistemi di difesa aerea aggiuntivi, per proteggere in modo affidabile le nostre città, comunità e infrastrutture critiche”, ha poi scritto sul social X il presidente ucraino riferendo sul colloquio avuto con il capo della Casa Bianca. “Il popolo ucraino è grato al Presidente Biden, alla sua Amministrazione, al Congresso e all’intero popolo americano per il loro incrollabile sostegno”, ha proseguito Zelensky, precisando di aver ringraziato Biden anche per le nuove sanzioni contro la Russia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)