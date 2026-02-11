10.4 C
Ucraina, le mosse di Zelensky: elezioni e referendum su pace entro maggio

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare al voto entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. 

Il giornale scrive che Zelensky potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. “Gli ucraini hanno questa idea radicata che tutto debba essere legato alla rielezione di Zelensky”, ha affermato un funzionario occidentale, riferendosi al possibile referendum sull’accordo di pace.  

Secondo il Financial Times, il governo sarebbe disposto a soddisfare rapidamente le richieste americane, nonostante i sondaggi indichino un calo dei consensi per il presidente. 

