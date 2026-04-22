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Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia

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(Adnkronos) – Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato sia l’erogazione del prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina, sia il ventesimo pacchetto di sanzioni sulla Russia. Lo rende noto una portavoce della presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’Ue, spiegando che entrambi i dossier ora passeranno attraverso una procedura scritta, che dovrebbe terminare domani, per la loro adozione finale da parte del Consiglio. 

internazionale/esteri

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