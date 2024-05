Ucraina-Russia, notte di attacchi a Kharkiv: “Abbattuti decine di droni”

(Adnkronos) – Sono almeno sette le persone rimaste ferite in attacchi russi che nella notte hanno colpito la città di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina. Lo denuncia via Telegram il governatore della regione, Oleh Synyehubov. "Il nemico ha attaccato Kharkiv tutta la notte", afferma. Frammenti di droni abbattuti dalla difesa aerea ucraina sono caduti in diverse zone della città e hanno provocato danni a edifici e mezzi. Secondo il governatore, tra i feriti ci sono anche un 61enne e due donne di 69 e 72 anni. Militari ucraini affermano che sono stati abbattuti 28 droni usati dai russi per attacchi nella notte contro diverse regioni dell'Ucraina. La difesa aerea, ha reso noto il comandante dell'Aeronautica Mykola Oleshchuk citato dai media locali, ha abbattuto 28 dei 29 droni Shahed lanciati nella notte dai russi e intercettati sui cieli delle regioni di Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Cherkasy, Kherson, e Kirovohrad. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è arrivata questa mattina a Kiev per una visita non preannunciata per motivi di sicurezza. "Per proteggere l'Ucraina dalla pioggia di missili e droni russi, l'Ucraina ha bisogno con urgenza di più difesa aerea", ha detto Baerbock. . Secondo la ministra tedesca, alla settima missione in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio di due anni fa, gli alleati di Kiev devono "unire le forze" per aiutare l'Ucraina e per impedire al leader russo Vladimir Putin di inviare truppe "ai nostri confini". Baerbock, riferisce l'agenzia tedesca Dpa, ha dovuto annullare una visita in programma per oggi a Kharkiv. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)