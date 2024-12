Ucraina, Scholz a sorpresa a Kiev: “650 milioni di euro di nuovi aiuti militari”

(Adnkronos) – Seicentocinquanta milioni di euro di nuovi aiuti militari a Kiev. Questo l’annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa per ribadire il sostegno di Berlino a Kiev nella sua lotta contro la Russia. “Stasera sono andato a Kiev: in treno, attraversando un Paese che si difende dalla guerra di aggressione russa da oltre 1.000 giorni”, ha scritto Scholz in un post su X. Dal canto suo il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha detto che la guerra della Russia contro l’Ucraina sarà parte dei colloqui con la sua controparte a Pechino, Wang Yi, durante la sua visita in Cina. Il conflitto colpisce gli interessi fondamentali della Germania in materia di sicurezza e rappresenta un’enorme sfida per la pace in Europa, ha dichiarato la Baerbock alla presenza di Wang, aggiungendo che il coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto rende molto chiaro come la sicurezza in Europa e in Asia sia strettamente collegata. Intanto l’Ucraina ha annunciato di essere stata colpita durante la notte da 110 droni russi, in una serie di attacchi che hanno provocato un morto e tre feriti nella città di Ternopil, nell’ovest del Paese. “Una persona è morta, tre sono rimaste ferite e circa un centinaio di residenti sono stati evacuati”, hanno riferito i servizi di emergenza ucraini su Telegram. L’aeronautica ucraina ha riferito che 52 dei 110 droni sono stati abbattuti dalla difesa antiaerea e 50 di loro sono scomparsi dai radar. Da parte sua, la difesa russa ha dichiarato di aver distrutto 15 droni ucraini, tutti nelle aree confinanti con l’Ucraina. L’attacco a Ternopil ha causato un incendio in un edificio residenziale, ha riferito il sindaco della città Serhiy Nadal, precisando che il drone ha colpito l’ultimo piano di un edificio alto, procurando fiamme che hanno avvolto diversi piani. Le squadre di emergenza e di soccorso hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e prestare soccorso ai feriti, mentre venivano allestiti rifugi temporanei per gli sfollati. “I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare i feriti”, ha detto Nadal . Ternopil è una città nell’Ucraina occidentale con una popolazione di circa 225.000 abitanti. Situata a centinaia di chilometri dalla linea del fronte, la città non è un obiettivo frequente degli attacchi russi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)