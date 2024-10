Umbria, fondi sviluppo rurale: pm Perugia chiede archiviazione Tesei e assessore

(Adnkronos) – La procura di Perugia ha chiesto l’archiviazione per la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’assessore regionale alla programmazione europea al bilancio e al turismo Paola Agabiti, entrambe indagate per l’ipotesi di abuso d’ufficio in un’inchiesta in relazione all’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Il procedimento ruotava intorno a un bando predisposto dalla Regione dopo la pandemia per lo sviluppo di filiere agricole. Gli accertamenti erano stati delegati alla Guardia di Finanza di Perugia. La richiesta della procura al gip è arrivata in seguito all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. (di Assunta Cassiano) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)