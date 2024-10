Umbria, ricerca Adnkronos, Di Gregorio: “Made in Italy e innovazione forti a Perugia”

(Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Umbria, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha chiesto un commento a Luigi Di Gregorio, docente all’Università della Tuscia e alla Luiss. “Le conversazioni online in Umbria rivelano alcune differenze prevedibili tra Perugia e Terni”, spiega l’esperto di comunicazione. “Se il tema dell’agroalimentare fa segnare numeri simili (e molto alti), quelli del Made in Italy e dell’innovazione sembrano più centrali nelle discussioni perugine, nonostante Terni abbia il tema delle acciaierie e il primo (e finora unico in Italia) Festival degli influencer. Complessivamente poche le conversazioni sulla disoccupazione (buon segno), ma con un sentiment fortemente negativo”. “Andando nel dettaglio delle singole città si scoprono “microcosmi”, ognuno con le sue priorità, all’interno dei quali forse la variabile più interessante è il “fenomeno Bandecchi” a Terni. Un sindaco e una personalità pubblica sui generis che costituisce di fatto un argomento di discussione”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)