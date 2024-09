Unicredit, fonti: nuovo piano per 1.000 uscite volontarie con fondo solidarietà

(Adnkronos) – Nuovo piano di uscite volontarie per il personale di Unicredit: il gruppo guidato da Andrea Orcel, come riferiscono all’Adnkronos fonti bancarie, sta predisponendo un pacchetto di 1.000 esodi incentivati: 320 sono già individuati poiché si tratta di domande presentate nel corso dei precedenti piani di esodo e in eccedenza rispetto agli accordi; i restanti 680 esodi saranno effettuati entro il 2030. La manovra sul personale di Unicredit interessa complessivamente 1.600 addetti, considerando che sono contemplate 600 riconversioni, grazie alla formazione professionale, nelle sedi di Milano, Torino, Bologna, Roma e Palermo. Ancora da definire, invece, il numero di assunzioni che, come di consueto, vengono concordate con i sindacati, per compensare la riduzione degli organici e favorire il ricambio generazionale: si dovrebbe andare nella direzione del rapporto di un ingresso per ogni due prepensionamenti volontari (da gestire col fondo di solidarietà). Le assunzioni saranno realizzate, invece, grazie al Fondo per l’occupazione che eroga agevolazioni per i contratti agli under 35. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)