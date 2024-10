Unicredit: Passera: “Su Commerz politica non rallenti operazione di successo”

(Adnkronos) – “Sarebbe un peccato che la politica o parte della politica rallentasse l’operazione di Unicredit su Commerzbank: va nell’interesse dell’Europa, si tratta di un’operazione che ha tutti i numeri per avere successo perché Unicredit conosce già benissimo la Germania perché è presente con la sua banca da tanti anni e ha dimostrato di essere un protagonista dell’economia tedesca”. Lo ha detto il fondatore e amministratore delegato di Illimity, Corrado Passera, a margine della ComoLake 2024 a Cernobbio.

L”operazione – ha sottolineato – va nella direzione giusta perché l’Europa ha bisogno di alcune grandi banche che possano giocarsela a livello globale con le grandisssime americane e in termini di dimensione anche con quelli cinesi. Sono sicuro che se Unicredit e Orcel vanno in Germania certamente non vanno per ridurre ma per aumentare la presenza nell’economia reale”, ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)