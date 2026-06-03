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Union Brescia-Ascoli: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Oggi si recupera la finale d’andata dei playoff di Serie C. L’Union Brescia sfida l’Ascoli – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto degli spareggi che regaleranno la promozione in Serie B, nella partita sospesa ieri sera per il maltempo che si è abbattuto sul Rigamonti. Si riparte sul punteggio di 1-1 al minuto 61′ dopo i gol di Rizzo Pinna e Crespi. 

La squadra lombarda ha superato il Catania nell’ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la salernitana. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno. 

 

La finale tra Union Brescia e Ascoli è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 19. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli RaiSport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, su RaiPlay e su LaBChannel. 

 

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