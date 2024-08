Uragano Debby porta la cocaina in spiaggia

(Adnkronos) – L’uragano Debby, declassato a tempesta tropicale, non ha portato solo venti potenti e mareggiate in Florida: sono arrivati ​​a terra anche pacchi di cocaina, per un valore di oltre 1 milione di dollari. Lo hanno riportato funzionari pubblici, riporta la Cbs. L’uragano ha portato la droga a riva nelle Florida Keys, ha scritto sui social media l’agente Samuel Briggs II, capo pattuglia della polizia di frontiera degli Stati Uniti. “L’uragano Debby ha fatto approdare 25 pacchi di cocaina (70 libbre) su una spiaggia nelle Florida Keys”, ha scritto Briggs, pubblicando due immagini dei pacchi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)