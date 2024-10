Uragano Milton colpisce la Florida: “Sono le ore più dure”

(Adnkronos) –

L’uragano Milton arriva in Florida. La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20.30 della serata americana del 9 ottobre scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi km l’ora. L’arrivo dell’uragano, che al momento dell’impatto è stato classificato di categoria 3, è stato preceduto e accompagnato da almeno 19 tornado nel territorio della Florida. “Diverse vittime” vengono segnalate nella contea di St.Lucie, secondo le informazioni fornite dall’ufficio dello sceriffo all’emittente WPTV. Si calcola che oltre 1 milione tra case e uffici siano senza elettricità nello stato. La pioggia battente e le inondazioni hanno reso rapidamente la situazione critica nelle zone di Tampa, St.Petersburg e Clearwater. A St.Petersburg, in particolare, nelle prime ore dopo l’impatto di Milton sono caduti 27 centimetri di pioggia: si tratta della quantità che mediamente cade nell’arco di 3 mesi. “Ora è il momento di mettersi al riparo. I soccorritori sono pronti a intervenire appena le condizioni meteo lo permetteranno, le operazioni saranno effettuate per salvare vite prima dell’alba e continueranno fino a quando sarà necessario”, il messaggio del governatore Ron DeSantis. “Le prossime ore saranno dure”, le parole del sindaco di Tampa, Jane Castor. Secondo i nuovi modelli, però, il livello dell’acqua non dovrebbe raggiungere i 5 metri ma fermarsi tra i 180 e 270 centimetri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)