Usa-Cina, è guerra dei chip: il contrattacco di Pechino

(Adnkronos) – E’ ‘guerra dei chip’ tra Cina e Stati Uniti. Il ministero del Commercio del gigante asiatico ha annunciato oggi, 3 dicembre, misure per rafforzare i suoi controlli dell’export di “beni dual-use” destinati ad arrivare negli Stati Uniti. Restrizioni che colpiscono le esportazioni di componenti cruciali per la fabbricazione di chip. In base alle nuove misure, riporta il Global Times citando un portavoce del ministero, “la Cina vieterà l’export di beni dual-use” destinati a “scopi militari” e “attuerà controlli severi sull’esportazione di gallio, germanio, antimonio”. Le misure riguardano materie prime fondamentali come anche la grafite. L’obiettivo dichiarato è “tutelare la sicurezza e gli interessi nazionali”, ma si tratta di una risposta alle decisioni annunciate ieri da Washington che prendono di mira il settore dei semiconduttori. Il gigante asiatico accusa gli Stati Uniti di aver “generalizzato il concetto di sicurezza nazionale” e di aver “politicizzato e utilizzato come arma questioni economiche e relative alla tecnologia”. Washington, dicono da Pechino, “abusa delle misure sul controllo delle esportazioni”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)