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Usa, primi due morti per l’epidemia di ciclopsporiasi: oltre 18mila casi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Primi due morti negli Stati Uniti per l’epidemia di ciclopsporiasi, l’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis che nelle ultime settimane ha provocato migliaia di casi di grave diarrea. Le vittime, entrambe residenti nel Michigan e affette da importanti patologie pregresse, sono morte in un contesto aggravato dalla disidratazione causata dall’infezione, hanno reso noto le autorità sanitarie dello Stato e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). 

Il Michigan è lo Stato più colpito dall’epidemia, con 11.234 casi segnalati e 193 ricoveri. A livello nazionale i Cdc hanno identificato oltre 18.000 casi in questa stagione: 6.707 sono già stati confermati in laboratorio, mentre altri 11.500 sono ancora in fase di verifica per stabilire se il contagio sia avvenuto negli Stati Uniti. I decessi causati dalla ciclosporiasi sono tutt’altro che frequenti, poiché l’infezione “generalmente non è una malattia mortale”, ha affermato il dipartimento. 

L’epidemia è oggetto di diverse indagini coordinate dalla Food and Drug Administration (Fda) e dai Cdc. Uno dei principali focolai, che interessa nove Stati del Midwest, è stato collegato a lattuga iceberg proveniente dal Messico e distribuita da Taylor Farms de Mexico, richiamata volontariamente dal mercato il 17 luglio. Le autorità invitano i consumatori a non consumare i prodotti interessati dal richiamo, mentre proseguono gli accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre fonti di contaminazione. 

 

La ciclopsporiasi è una malattia trasmessa attraverso alimenti o acqua contaminati dal parassita Cyclospora cayetanensis. Provoca soprattutto diarrea persistente, crampi addominali, nausea, perdita di peso e affaticamento. Nella maggior parte dei casi non è letale, ma può diventare pericolosa nei soggetti fragili a causa della grave disidratazione. Negli Stati Uniti i casi aumentano abitualmente tra maggio e agosto, ma l’ondata del 2026 è la più estesa mai registrata nel Paese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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