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Franco Baresi, oggi i funerali a Milano in diretta tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Addop a Franco Baresi. Oggi, martedì 4 agosto, a Milano si celebrano i funerali dello storico capitano del Milano, morto il 31 luglio all’età di 66 anni. Le esequie, in programma alle 11, si si svolgeranno nella Basilica di Sant’Ambrogio e saranno trasmesse in diretta tv su Rete4. Come ulteriore segno di cordoglio, la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Alla cerimonia si annuncia una massiccia partecipazione del mondo del calcio, non solo italiano. Il Milan sarà rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale, dal presidente Paolo Scaroni e dalla dirigenza. La squadra rossonera è in Australia per la tournee estiva. Alla cerimonia parteciperanno Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Attese delegazioni praticamente di tutti i club italiani, di Figc e Lega, di società straniere. 

Oggi, alle ore 10.50 circa, su Retequattro, andrà in onda Speciale “Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”, condotto da Monica Bertini, per ricordare lo storico difensore del Milan e della Nazionale. Lo speciale, in collaborazione con Sport Mediaset, ricorderà la vita e la carriera straordinaria di un grande italiano, autentica icona del calcio mondiale. Il saluto all’indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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