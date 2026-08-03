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Trump: “L’erba è come gli esseri umani, ha una vita”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“L’erba è come gli esseri umani. Ha vita”. Donald Trump si lancia in considerazioni scientifiche e paragoni ‘estremi’ rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente degli Stati Uniti si sofferma a lungo sui lavori necessari nella Reflecting Pool di Washington. L’area, secondo il presidente, è stata vandalizzata da chi ha volontariamente danneggiato la superficie riflettente installata nella vasca. Il discorso si allarga ai numeri 8647 realizzati sul prato del National Mall e interpretati come un messaggio contro il presidente. 

“L’erba è stata danneggiata con una sostanza potente, sappiamo bene cos’è ma non dirò di che si tratta perché poi diamo idee alla gente… Hanno ucciso l’erba e abbiamo dovuto sostituirla. Poi hanno tagliato il materiale con un coltello e lo hanno strappato. Ci sono immagini che mostrano gente che si sporge… Queste persone tagliano, tagliano, tagliano… I lavori erano stati perfetti, poi hanno vandalizzato tutto. Ora i nuovi lavori sono quasi completati e sarà bellissimo”, dice Trump. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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