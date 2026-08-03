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Eterno Dzeko, a 40 anni arriva il rinnovo con lo Schalke 04

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Edin Dzeko non si ferma, ma rilancia. L’attaccante bosniaco ha firmato il rinnovo di contratto di un anno con lo Schalke 04, dopo aver contribuito al ritorno della squadra in Bundesliga la scorsa stagione. Lo ha annunciato il club tedesco. Il quarantenne, capitano della Bosnia ed Erzegovina ai recenti Mondiali, si era unito al club a parametro zero a gennaio. 

Dzeko ha segnato sei gol in 11 partite di Bundesliga 2, contribuendo alla promozione della squadra nella massima serie dopo tre anni in seconda divisione. “La promozione in Bundesliga è tra i momenti più belli della mia carriera. È stato incredibile”, ha dichiarato Dzeko in un comunicato. “Il calcio mi ha reso felice e mi ha motivato per tutta la vita. Ho ancora fame di successo e voglio aiutare la nostra squadra anche in Bundesliga”. Dzeko potrebbe disputare la sua prima partita in Bundesliga da quando ha lasciato il Wolfsburg per il Manchester City nel 2011, quando lo Schalke esordirà in campionato ad Augsburg il 30 agosto. Tra le sue ex squadre ci sono anche Roma, Inter e Fenerbahce.
 

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