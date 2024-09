Valanga oggi sul monte Castore, un morto e 4 feriti

(Adnkronos) – Un alpinista è morto e 4 sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. E’ il bilancio della valanga oggi 9 settembre sul monte Castore, in Valle d’Aosta, a 3900 metri. I feriti sono stati portati dai soccorritori al rifugio Sella e da qui in elicottero all’ospedale di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Altri 3 sono stati portati a Cervinia, e sono ora a disposizione della Guardia di Finanza per le informazioni utili a definire la dinamica dell’evento. In totale, sono stati coinvolti 8 alpinisti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)