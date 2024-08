Valerio Bianchi in coma dopo incidente a Zante, pronto volo di Stato

(Adnkronos) – Palazzo Chigi ha predisposto tutto il necessario per trasportare in Italia Valerio Bianchi, il 22enne di Marino ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Agios Savvas di Atene dopo un incidente con il quad sull’isola di Zante. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è disposto a firmare “immediatamente” il trasporto per autorizzare il volo di Stato: pronti l’aereo, l’equipaggio e l’equipe sanitaria che dovrà assistere Bianchi lungo la rotta. Ma per far alzare in volo l’aereo di Stato, viene spiegato, occorre la certificazione al trasporto dei medici greci, ovvero il ‘disco verde’ che attesti che Bianchi è nelle condizioni di volare, di sostenere il viaggio fino a Roma. Altrimenti, al netto della disponibilità di Palazzo Chigi, Bianchi non potrà lasciare Atene. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)