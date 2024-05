Vannacci e lo spot con ‘Decima’: “Lettera X non esiste”

(Adnkronos) – "Il video è autentico, lo confermo. La X non c'è nell'alfabeto italiano". Il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, a Tagadà rivendica l'autenticità del video in cui invita a votare con una 'Decima' sul simbolo della Lega. Il filmato è finito al centro di polemiche per il richiamo alla Decima Mas. "La Decima Mas è un reparto glorioso della Regia Marina. Non c'è nulla di strano nella Decima Mas? Se lei si riferisce al reparto glorioso della Regia Marina, no. Se si riferisce ad un'altra Decima, è una sua interpretazione", dice Vannacci. "Rivendico l'autenticità, non essendoci la X nell'alfabeto italiano, la Decima è un modo per attirare l'attenzione. Ogni interpretazione distorta non è mia, è vostra eventualmente", aggiunge Vannacci. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)