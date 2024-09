Venezuela, candidato dell’opposizione Gonzalez lascia il paese per la Spagna

(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia ha lasciato il Paese diretto in Spagna, dopo che la scorsa settimana è stato emesso un mandato di arresto che lo accusa di terrorismo, cospirazione e altri crimini legati alle controverse elezioni presidenziali del 28 luglio. “Dopo essersi rifugiato volontariamente presso l’ambasciata spagnola a Caracas qualche giorno fa, (González Urrutia) ha chiesto asilo politico al governo spagnolo”, ha affermato il vicepresidente venezuelano Delcy Rodriguez sui social media, spiegando che il Venezuela “gli ha concesso il necessario salvacondotto nell’interesse della pace politica e della tranquillità del Paese”. González, riconosciuto come vincitore dagli Stati Uniti e da una ventina di Paesi dell’America Latina, “su sua richiesta” è volato in Spagna a bordo di un aereo dell’aeronautica militare spagnola, ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares. “Il governo di Madrid è impegnato a garantire i diritti politici e l’integrità fisica di tutti i venezuelani”, ha scritto su X. Maduro, al potere dal 2013, si è assicurato un terzo mandato nelle contestate elezioni, dopo che l’autorità elettorale del Paese, composta da fedelissimi del governo, lo ha dichiarato vincitore. Ma il governo non ha fornito alcun dato concreto sui voti. L’opposizione rivendica invece la vittoria dell’ex diplomatico González e gode del sostegno di altri Paesi della regione e degli Stati Uniti. Dal momento del voto, la polizia ha represso i manifestanti anti-Maduro. L’organizzazione non governativa per i diritti Provea ha dichiarato che finora 25 persone hanno perso la vita e più di 2.400 sono state arrestate. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)