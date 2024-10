Vertice Meloni-Tajani-Salvini a Bruxelles

(Adnkronos) – Vertice di maggioranza all’hotel Amigo, a due passi dalla Grand Place, a Bruxelles. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver cenato con i ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo in pectore della Commissione Europea, è stata raggiunta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega. Meloni, Tajani e Salvini si sono riuniti in una saletta riservata dell’hotel, dove alloggiano tra gli altri sia Emmanuel Macron che Olaf Scholz. Domattina Tajani parteciperà al prevertice del Ppe, di cui è vicepresidente, mentre Salvini sarà al prevertice dei Patrioti, il primo nella storia recente della destra europea. Meloni, prima del Consiglio Europeo, ha in programma una riunione sulle migrazioni organizzata da Italia, Danimarca e Olanda. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)