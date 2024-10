‘Votate Trump’, la star Nfl e lo spot in campo: Bosa nella bufera

(Adnkronos) –

Le elezioni americane in campo nella Nfl con uno spot speciale per Donald Trump. A poco più di una settimana dal voto del 5 novembre, a fare notizia è Nick Bosa: la star della difesa dei San Francisco 49ers, dopo la vittoria per 30-24 contro i Dallas Cowboys, ha invaso l’intervista dei compagni di squadra Brock Purdy e George Kittle, quarterback e tight end dei californiani. Bosa si è presentato per qualche secondo con un cappello ‘Maga – Make American Great Again’, lo slogan di Trump. Bosa, 27 anni, non ha mai nascosto le sue simpatie per l’ex presidente e candidato repubblicano che sfida alle urne Kamala Harris. “Bene, Bosa con un messaggio”, ha provato a glissare Melissa Stark, la giornalista della Nbc impegnata nelle interviste. Il giocatore dei 49ers si è presentato in sala stampa e ha dribblato l’argomento: “Non ne parlerò molto, ma credo sia un momento importante”, ha detto rispondendo a una domanda. L’orientamento politico di Bosa è noto da tempo. Già nel 2019, quando giocava al college con Ohio State, il defensive end ha manifestato il suo appoggio per Trump. La stella dei 49ers in passato non ha nascosto la sua avversione per Colin Kaepernick, ex quarterback proprio di San Francisco, che ha di fatto chiuso la propria carriera dopo aver lanciato la protesta contro le violenze dalla polizia nei confronti della popolazione di colore. Kaepernick era solito inginocchiarsi durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima delle partite. Il quarterback, dopo aver perso il posto da titolare nei 49ers per una serie di prestazioni poco brillanti, è rapidamente finito ai margini della lega: nessuna franchigia gli ha offerto un nuovo contratto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)