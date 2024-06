William compie 42 anni, re Carlo diffonde la foto col principe bambino

(Adnkronos) – Una foto in bianco e nero che lo ritrae sorridente, da bambino in braccio a re Carlo suo padre. Così la Casa reale ha voluto fare gli auguri al principe di Galles, William, che oggi compie 42 anni. L'immagine, condivisa sull'account 'X' della Famiglia reale, è stata scattata al Kensington Palace a Londra, il primo febbraio del 1983. Ed è stata accompagnata dal messaggio: "Buon compleanno al Principe di Galles!". Anche il Museo Nazionale della Royal Navy ha condiviso su 'X' un post di auguri al principe William, elogiando il "suo periodo significativo con la Royal Navy come parte del suo addestramento militare, completando un servizio di due mesi nel 2008". Nel post di auguri si legge anche che "il modo in cui ha condotto la sua formazione è stata una testimonianza del suo impegno nel servire il suo Paese". Dal suo ultimo compleanno, William ha lanciato 'Homewards', un impegno quinquennale per sradicare il problema dei senzatetto in sei località del Regno Unito. E' inoltre impegnato nella sensibilizzazione sulla salute mentale e per l'Earthshot Prize, concorso ambientale da 50 milioni di sterline per trovare soluzioni per aiutare il pianeta. Il principe William Arthur Philip Louis del Galles è nato al St Mary's Hospital, Paddington, alle 21 e 03 del 21 giugno 1982. Figlio primogenito dell'allora principe e della principessa del Galles. A soli nove mesi accompagnò i suoi genitori in una visita ufficiale di sei settimane in Australia e Nuova Zelanda, una rottura con la tradizione che prevedeva che i bambini reali venissero lasciati a casa alle cure delle governanti. Quando la madre Diana morì a Parigi nel 1997 William aveva solo 15 anni e suo fratello, il principe Harry, 12. Il principe di Galles ha incontrato Kate Middleton alla St Andrews University e si è sposato nell'Abbazia di Westminster nel 2011 dopo più di otto anni di fidanzamento. Il loro primo figlio George è nato nel 2013, mentre Charlotte è nata nel 2015 e Louis nel 2018. Re Carlo nel 2022, dopo la morte della regina Elisabetta, ha nominato William e Kate i nuovi principe e principessa del Galles. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)