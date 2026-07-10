Wimbledon, oggi la semifinale Sinner-Djokovic – Diretta

(Adnkronos) – A Londra è giornata di semifinali. Oggi, venerdì 10 luglio, Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nel penultimo atto di Wimbledon 2026. Il fuoriclasse azzurro, campione in carica ai Championships, arriva al match con l’ex numero uno del ranking dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre il serbo ha superato – nell’ordine – Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime.

Il vincitore se la vedrà con Alexander Zverev, reduce dal successo contro Fery nell’altra semifinale del torneo (con il punteggio di 7-6 6-2 6-4) e finalista per la prima volta in carriera a Wimbledon.

Il match sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su Tv8.it.

La finale di Wimbledon si giocherà domenica 12 luglio.

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