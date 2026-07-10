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Alcaraz, missione Us Open dopo l’infortunio: “Sulla buona strada”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz mette nel mirino il ritorno in campo. Il fuoriclasse spagnolo, alle prese con il recupero dall’infortunio al polso rimediato a Barcellona, ha pubblicato un nuovo video sui social in cui ha mostrato ai tifosi i suoi progressi in allenamento. Alcaraz è tornato a impugnare la racchetta con la mano destra – e non è una novità, visto che aveva già condiviso un filmato un paio di settimane fa, a ridosso di Wimbledon – ma stavolta si è mostrato molto più sicuro negli scambi e ha mostrato parte del lavoro fatto con il suo staff. A corredo di una serie di foto e video, il numero 2 del ranking Atp ha aggiunto una frase emblematica e che fa ben sperare: “Sulla buona strada”.  

Al momento, Alcaraz resta comunque ai box. Dopo il forfait al Roland Garros ha saltato anche Wimbledon e – notizia di ieri – non ci sarà nemmeno a Montreal, perché assente nell’entry list del Masters 1000 canadese. Lo spagnolo potrebbe però tornare in campo nel Masters 1000 di Cincinnati, in programma dall’8 al 23 agosto, per testare la sua condizione in vista degli Us Open.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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